Госдума во II чтении уточнила порядок продажи лотерейных билетов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет порядок приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним.

По действующему закону о лотереях, участником лотереи может являться лицо, достигшее 18 лет, обладающее правом на участие в розыгрыше призового фонда на основании договора с оператором лотереи. Выигрыши выплачиваются при предъявлении участником лотереи паспорта или применении иного способа идентификации, предусмотренного законом о противодействии отмыванию преступных доходов и обеспечивающего установление возраста.

Законопроект запрещает распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, в том числе электронных, лотерейных квитанций, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших 18 лет, а также выплату, передачу или предоставление им выигрышей. При этом при выигрышах от 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке, а до 15 тысяч рублей — лишь при наличии сомнения в его возрасте.

При реализации "бумажного" лотерейного билета и выплате выигрыша по нему на сумму менее 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи будет осуществляться оператором лотереи или распространителем лотерейных билетов только в случае сомнения в достижении им 18 лет. При покупке электронного лотерейного билета и получении выигрыша по нему на аналогичную сумму участник просто должен будет подтвердить свой возраст, "кликнув" соответствующую кнопку. В данных случаях не проводится идентификация в порядке, предусмотренном законом о противодействии легализации преступных доходов.

При покупке "бумажного" лотерейного билета и выплате выигрыша по нему на сумму 15 тысяч рублей и выше участник лотереи должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность. При выдаче электронного билета и выигрыше по нему на аналогичную сумму должна проводиться упрощенная идентификация, обеспечивающая установление возраста участника лотереи. В этом случае допускается также использование данных идентификации, предоставленных банком, организацией почтовой связи, банковским платежным агентом, сотовым оператором.

Законопроект отменяет норму, обязывающую банк отказывать клиенту-физлицу в трансграничном переводе денег с платежной карты в пользу организатора лотереи, находящегося за пределами России.