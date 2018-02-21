В России могут построить не менее четырех центров протонной терапии рака

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Холдинг "Швабе" — один из российских лидеров по производству медицинского оборудования — совместно с японской корпорацией Hitachi — в сжатые сроки намерен построить в регионах РФ не менее четырех высокоэффективных центров протонной терапии онкологических заболеваний, сообщил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.
Патрикеев отметил, что на сегодняшний день во всем мире действует около 60 протонных центров. В России это прогрессивное направление лечения рака почти не развито, при этом от онкозаболеваний страдают миллионы россиян.
Генеральный директор холдинга считает, что успешная реализация проекта уже в начале 20-х годов выведет российское здравоохранение на абсолютно новый уровень развития.
Как уточняет пресс-служба холдинга, в ходе переговоров в Токио стороны также обсудили возможность локализации производства соответствующих комплектующих и оборудования на мощностях "Швабе".
По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, комплексный проект, который кроме возведения и оснащения протонных центров, предполагает также и обмен технологиями и обучение кадрового состава.
"В частности, эту задачу будет реализовывать Дальневосточный федеральный университет в кооперации с Хоккайдским университетом. Встреча с представителями японского вуза позволила нам существенно продвинуться в решении текущих вопросов и в сторону подписания отдельного соглашения по направлению", — сказал Ожгихин.
Пресс-служба отмечает, что высокотехнологичные центры появятся в Новосибирске, Москве, Обнинске, а первое медицинское учреждение планируется запустить к 2022 году в Приморском крае.
Представители "Швабе" и администрации Приморского края провели рабочее совещание, посвященное строительству центра на острове Русский.
По словам Ожгихина, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко выразил поддержку проекту и заявил о готовности оказывать содействие в скорейшем создании медучреждения.