В России могут построить не менее четырех центров протонной терапии рака

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Холдинг "Швабе" — один из российских лидеров по производству медицинского оборудования — совместно с японской корпорацией Hitachi — в сжатые сроки намерен построить в регионах РФ не менее четырех высокоэффективных центров протонной терапии онкологических заболеваний, сообщил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

"Совместно с Японией, которая стала одной из первых стран в мире, где в клиническую практику внедрили терапию протонами, мы рассчитываем в сжатые сроки построить не менее четырех высокоэффективных центров в регионах РФ", — сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев, комментируя поездку делегации российского холдинга в Японию и переговоры с представителями корпорации Hitachi Ltd. и Хоккайдского университета, которые были посвящены обсуждению деталей взаимодействия в рамках проекта по строительству центров протонной терапии в РФ, включая обучение кадров и трансфер медицинских технологий из Японии в Россию.

Патрикеев отметил, что на сегодняшний день во всем мире действует около 60 протонных центров. В России это прогрессивное направление лечения рака почти не развито, при этом от онкозаболеваний страдают миллионы россиян.

Генеральный директор холдинга считает, что успешная реализация проекта уже в начале 20-х годов выведет российское здравоохранение на абсолютно новый уровень развития.

Как уточняет пресс-служба холдинга, в ходе переговоров в Токио стороны также обсудили возможность локализации производства соответствующих комплектующих и оборудования на мощностях "Швабе".

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, комплексный проект, который кроме возведения и оснащения протонных центров, предполагает также и обмен технологиями и обучение кадрового состава.

"В частности, эту задачу будет реализовывать Дальневосточный федеральный университет в кооперации с Хоккайдским университетом. Встреча с представителями японского вуза позволила нам существенно продвинуться в решении текущих вопросов и в сторону подписания отдельного соглашения по направлению", — сказал Ожгихин.

Пресс-служба отмечает, что высокотехнологичные центры появятся в Новосибирске, Москве, Обнинске, а первое медицинское учреждение планируется запустить к 2022 году в Приморском крае.

Представители "Швабе" и администрации Приморского края провели рабочее совещание, посвященное строительству центра на острове Русский.

По словам Ожгихина, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко выразил поддержку проекту и заявил о готовности оказывать содействие в скорейшем создании медучреждения.