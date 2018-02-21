МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который предусматривает взыскание административного штрафа до 5 тысяч рублей с должностных лиц за непредставление либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах.
В финансовом обосновании к законопроекту отмечается, что "реализация соответствующего федерального закона будет осуществляться в пределах штатной численности и бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченным органам государственной власти на руководство и управление в сфере установленных функций".