ГД утвердила штрафы за непредставление данных о пожарной опасности в лесах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который предусматривает взыскание административного штрафа до 5 тысяч рублей с должностных лиц за непредставление либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах.

КоАП дополняется новой статьей. Согласно тексту законопроекта, непредставление либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, если представление таких сведений является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей.

В финансовом обосновании к законопроекту отмечается, что "реализация соответствующего федерального закона будет осуществляться в пределах штатной численности и бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченным органам государственной власти на руководство и управление в сфере установленных функций".