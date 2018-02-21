В Якутии призвали помнить об уважении, обсуждая инцидент с "Аэрофлотом"

ХАБАРОВСК, 21 фев — РИА Новости. Министр связи Якутии Александр Борисов и депутат законодательного собрания республики (Ил Тумэн) Виктор Федоров на своих страницах в соцсетях призвали жителей региона помнить об уважении и этично вести себя на форумах при обсуждении конфликта на борту самолета "Аэрофлота", участниками которого стали глава региона Егор Борисов и его помощник Евгений Шигапов.

Конфликт между сторонами получил широкую огласку в СМИ. Его активно обсуждали на различных форумах и соцсетях. Жители Якутии высказывали различные мнения об инциденте, не всегда в вежливой форме.

"Любые наши радикальные реакции, как в пользу, так и против, играют на руку тем, кому выгодно из этого случая разжечь "мировой пожар", — пишет министр Борисов на своей странице в соцсети Facebook.

Обращаясь к тем, кто обсуждает эту историю в интернете, он отмечает, что "пора учиться этично вести себя в соцсетях и форумах, ведь в реальном мире, сидя перед собеседником, мы вряд позволим сказать то, что позволяем себе в интернете, спрятавшись под ником". "Понятия "честь" и "достоинство" должны быть с нами везде, даже в виртуальном мире", — пишет Борисов.

Депутат Федоров на своей странице в Facebook также призывает не забывать об уважении. "Давайте уважать себя и своего избранного народом лидера. Есть вопросы к тактике и стратегии развития республики под руководством Егора Борисова, то это и надо обсуждать, а не переливать из пустого в порожнее конфликт в самолете… Давайте уже перевернем эту пустую страницу и сконцентрируемся на по-настоящему важных делах", — пишет Федоров.

Ранее в каналах в Telegram появилась фотография документа, из которого следовало, что рейс SU 1750 Москва — Якутск вылетел в аэропорт назначения в 20:31 вместо 18:50 по расписанию из-за инцидента с главой Якутии, который якобы не подчинился законным требованиям экипажа и угрожал командиру воздушного судна увольнением.

В "Аэрофлоте" позднее рассказали, что пассажиры пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади, отказались предъявить посадочные талоны, а помощник главы республики Шигапов якобы попытался проникнуть в кабину пилотов. Как утверждалось, из-за агрессивного поведения в итоге Шигапов был снят с рейса.

"Аэрофлот" намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту "Шереметьево", с Шигапова.

Власти Якутии, комментируя инцидент, заявляли, что никаких угроз и попыток звонить руководству Минтранса, Росавиации или администрации президента РФ со стороны Борисова не было. Сам Борисов заявил, что рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота", которые, по его словам, забыли передать посадочные талоны.