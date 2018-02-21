Госдума приняла в третьем чтении закон о психологическом отборе призывников

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу.
Психологический отбор при призыве будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.
Согласно тексту закона, такие мероприятия будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Минобороны РФ.