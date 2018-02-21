Госдума приняла в третьем чтении закон о психологическом отборе призывников

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу.

"Законодательное закрепление проведения мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу направлено на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности", — говорится в пояснительной записке.

Психологический отбор при призыве будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.

Согласно тексту закона, такие мероприятия будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Минобороны РФ.