Правительство одобрило законопроект о выплатах учителям за подготовку к ГИА

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий выплаты компенсаций учителям, участвующим не только в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но и в целом в проведении Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабмина.
Как отмечается в документе, в настоящее время выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации осуществляется педагогическим работникам, которые участвуют в проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.