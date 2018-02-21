Правительство одобрило законопроект о выплатах учителям за подготовку к ГИА

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий выплаты компенсаций учителям, участвующим не только в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но и в целом в проведении Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабмина.

"Предлагаемые изменения предусматривают выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам не только среднего общего образования, но и основного общего образования. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в тексте отзыва.

Как отмечается в документе, в настоящее время выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации осуществляется педагогическим работникам, которые участвуют в проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.