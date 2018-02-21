В нескольких регионах число заболеваний гриппом и ОРВИ превысило норму

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости вирусами гриппа и ОРВИ по совокупному населению зарегистрировано в 22 субъектах РФ, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

"На 7 неделе текущего года (12.02.2018-18.02.2018) на территории РФ ситуация по гриппу в целом стабильная, однако превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 22 субъектах РФ и 9 городах (без превышения эпидпорога по субъекту федерации). При этом интенсивность эпидпроцесса невысокая", — говорится в сообщении.

Добавляется, что среди детей возрастной группы до двух лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 7 субъектах РФ, среди детей возрастной группы от 3 до 6 лет – в 15 субъектах, среди детей от 7 до 14 лет — в 20, среди лиц старше 15 лет — в 9 субъектах РФ.

Кроме того, по данным лабораторного мониторинга за отчетную неделю, обследовано более 5,9 тысячи человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла и составила 40,4%, доля вируса гриппа В составила 15%, гриппа A (H3N2) – 11,8%, A (H1N1)2009 – 11,5%.