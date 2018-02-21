В РФ более 4,6 миллиона детей посетят оздоровительные лагеря в 2018 году

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более 4 миллионов детей посетят оздоровительные лагеря в различных регионах РФ в 2018 году, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

"В ходе обсуждения подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года отмечено, что в региональные реестры оздоровительных организаций, запланированных к работе летом 2018 года, включено более 43 тысяч организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых планируется отдых и оздоровление более 4,6 миллиона детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за летнюю оздоровительную компанию 2018 года в составе организованных групп железнодорожным транспортом планируется перевезти около 510 тысяч детей.

Кроме того, Роспотребнадзор проведет ряд проверок выполнения более 12 тысяч ранее выданных предписаний, содержащих более 54 тысяч мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасных и благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей в 2018 году.

Также в целях обеспечения детей безопасным и полноценным питанием заключено более 17 тысяч договоров на поставку продуктов и закуплено новое современное технологическое оборудование для почти 1 тысячи пищеблоков оздоровительных организаций.

Добавляется, что к началу летнего сезона на базе учреждений Роспотребнадзора прошли гигиеническое обучение и аттестацию около 120 тысяч человек из числа персонала оздоровительных организаций и более 130 тысяч человек прошли медицинские осмотры.