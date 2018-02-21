МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более 4 миллионов детей посетят оздоровительные лагеря в различных регионах РФ в 2018 году, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что за летнюю оздоровительную компанию 2018 года в составе организованных групп железнодорожным транспортом планируется перевезти около 510 тысяч детей.
Кроме того, Роспотребнадзор проведет ряд проверок выполнения более 12 тысяч ранее выданных предписаний, содержащих более 54 тысяч мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасных и благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей в 2018 году.
Добавляется, что к началу летнего сезона на базе учреждений Роспотребнадзора прошли гигиеническое обучение и аттестацию около 120 тысяч человек из числа персонала оздоровительных организаций и более 130 тысяч человек прошли медицинские осмотры.