Программу "Доступная среда" переформатируют и продлят, заявил Топилин

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Продлеваемую согласно поручению президента РФ до 2025 года госпрограмму по обеспечению доступности для инвалидов социальных и транспортных услуг "Доступная среда" будет переформатирована, сообщил в среду на совещании в Новосибирске министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Программа "Доступная среда"… Думаю, что буквально на днях выйдет документ, и программа будет продлена до 2025 года. Проект постановления мы в правительство РФ внесли, все согласовано. Мы будем переформатировать программу в большей степени в сферу реабилитационных услуг, таких как обеспечение возможности сопровождаемого проживания инвалидов в привычной и удобной для них среде, форме", — сказал Топилин.

Он отметил, что при этом будет продолжено развитие системы доступности различных услуг для инвалидов.

"Когда решение (о продлении программы) будет подписано, мы начнем формирование программы на 2019-2021 годы. Новый бюджетный цикл уже начинается, и мы должны учесть все наши предложения", — сказал министр.

Топилин также сообщил, что министерство намерено продолжить работу по программам поддержки некоммерческих организаций в части долговременного ухода за пожилыми людьми, а именно для развития "стационарозамещающих технологий" — развитие предоставления услуг на дому, когда не меняется привычный уклад жизни людей.

"Эта конструкция должна развиваться. Кто-то говорит, что это дешевле. Нет, это дороже, но это гораздо комфортнее для наших граждан. Моментально это сделать невозможно. Мы сейчас прорабатываем конструкцию, при которой мы сможем постепенно, на протяжении разумного периода времени, по крайней мере около 5 лет, выстроить такую технологию и обеспечить ее необходимыми ресурсами. Невозможно сразу все закрыть и всех переселить. Так не бывает. Нужно постепенно это делать", — сказал он.