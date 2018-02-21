На 100 домах в центре Москвы зажгут праздничную подсветку

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Почти 100 домов на центральных улицах столицы превратят в световые инсталляции в честь Дня защитника Отечества, а вечером 23 февраля на зданиях зажгутся лампы в цветах флага России, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

"На время праздников на центральных столичных улицах традиционно будет включена праздничная подсветка. В честь Дня защитника Отечества порядка 100 объектов на Тверской улице, 1-й Тверской-Ямской, проспекте Мира, Большой Якиманке и Новом Арбате окрасятся в цвета триколора — красный, синий, белый", — приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Также отмечается, что архитектурно-художественная подсветка будет работать на Крымском, Новоспасском, Большом Устьинском, Большом Москворецком мостах, Триумфальной арке, а также в центральных скверах города. Кроме того, в праздничный режим будут переведены и ландшафтное освещение в парке "Зарядье", а также подсветка на крупнейших въездных группах столицы — на Рублевском, Можайском, Варшавском, Рублево-Успенском шоссе.

"В честь Дня защитника Отечества на медиафасадах в течение трех дней будут транслировать поздравительные видеоролики, а улицы и площади украсят порядка 400 плакатов.