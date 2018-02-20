Саранский "Биохимик" получит 500 млн рублей на производство антибиотиков

САРАНСК, 20 фев — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков на открытии первого в России промышленного производства полного цикла антибиотиков нового поколения "Ванкомицин" на заводе "Биохимик" в Саранске заявил, что предприятию из федерального и регионального бюджетов будет выделено свыше 500 миллионов рублей.

Во вторник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на саранском заводе "Биохимик" дала старт первому в России промышленному производству полного цикла антибиотиков нового поколения "Ванкомицин". В визите на предприятие ее сопровождал глава Мордовии.

"На то, что мы сегодня видели, будет выделено порядка 400 миллионов рублей, даже больше, из федерального бюджета и 100 миллионов рублей из регионального бюджета. Ну и плюс все то, что мы совместно организационно должны сделать и в плане подготовки производства, и в плане создания производства, в плане продвижения нашей продукции — все это, безусловно, государство делает", — сказал Волков журналистам.

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