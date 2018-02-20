МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ГУ МЧС Москвы получило в 2017 году автомобили и спецсредства на сумму более 600 миллионов рублей от МЧС России, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, подводя итоги деятельности московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за прошедший год.

"От МЧС России получены пожарные специальные автомобили, оборудование, огнетушительные средства, защитная одежда и так далее на сумму более 600 миллионов рублей", — сказал заммэра.

Ранее Бирюков заявил, что в 2017 году для московских спасателей и пожарных закупили более семи тысяч единиц пожарно-технических средств и 46 единиц спецтехники на один миллиард рублей. Он отметил, что материально-техническое обеспечение сферы МЧС продолжится и далее, ведомства планируется укомплектовать новыми видами пожарного снаряжения и оборудования, включая двухместные мотоциклы.