Власти Москвы рассказали о закупке оборудования для пожарных и спасателей

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Оборудование на 1 миллиард рублей закупили для московских пожарных и спасателей в 2017 году, всего были закуплены более 7 тысяч единиц пожарного оборудования и 46 единиц спецтехники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, подводя итоги деятельности московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за прошедший год.

"Только в прошлом году мы закупили оборудования на миллиард рублей… Для спасателей закуплены 46 единиц спецтехники, более 7 тысяч единиц пожарно-технического вооружения и оборудования. Для Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приобретены 5 судов на воздушной подушке и скоростной патрульный катер", — сообщил Бирюков.

Бирюков отметил, что обеспечение сферы МЧС материально-техническими средствами продолжится и далее. "Даны поручения в ближайшее время провести и доукомплектовать новыми видами пожарного снаряжения и оборудования, включая закупку двухместных мотоциклов", — сказал заммэра.