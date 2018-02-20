В Мосгордуму хотят внести проект о дополнительной соцподдержке спасателей

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Законопроект о дополнительных мерах соцподдержки московских пожарных и спасателей планируется внести в Мосгордуму (МГД) в 2018 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, подводя итоги деятельности московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за прошедший год.

"Готовится к внесению в Мосгордуму законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки пожарных и спасателей", — сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что город обеспечивает всем работникам сферы индексацию заработной платы и ежегодные доплаты, санаторно-курортное лечение и условия для повышения профессиональной квалификации. Так, в 2017 году московской комиссией по аттестации аварийно-спасательных служб было аттестовано более 1,4 тысячи человек и 60 аварийно-спасательных формирований.

"Быть пожарным, спасателем — это огромный труд, который должен быть оценён по достоинству", — подчеркнул Бирюков.