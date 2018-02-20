Патрушев призвал учитывать обстановку в мире при "воспитании патриотов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Патриотическое воспитание молодежи требует повышенного внимания с учетом современной международной обстановки, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Вопрос патриотического воспитания молодежи, несомненно, является актуальным, своевременным и требует повышенного внимания. Современная международная обстановка характеризуется применением против Российской Федерации различного рода политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера", — сказал Патрушев на выездном совещании.

По его словам, будущее страны во многом зависит от решения задач по воспитанию высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные и культурно-исторические ценности.