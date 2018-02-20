Жаров предложил создать комиссию по выявлению опасной для детей информации

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил подумать о создании специальной комиссии, которая бы занималась выявлением опасной для детей информации и принимала решение по ее оперативной блокировке, в такую комиссию могли бы войти представители власти и общества.

"Мы все время говорим о том, какую информацию надо блокировать: "колумбайн-сообщества", живодёрские сайты, АУЕ… и так далее. Надо подходить к тому, что надо блокировать ту информацию, которая начинает распространяться массово и которая представляет действительно риск для развития, жизни, здоровья детей и подростков. Необходимо создание соответствующей комиссии, в которую войдут представители и общества, и государства, на которой будет обсуждаться тот или иной тип информации, потому что она будет меняться", — сказал Жаров на коллегии Роскомнадзора во вторник.

Он добавил, что "недавно были "синие киты", затем появились "серые совы".

"Она (опасная информация) вид меняет, а сути своей не меняет. Поэтому надо говорить о создании того механизма, когда именно угрожающая здоровью и жизни детей информация будет выявляться, и этой комиссией будут приниматься решения",- добавил Жаров.

По его словам, "это такое предложение для обсуждения".