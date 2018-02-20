Патрушев рассказал, сколько компьютеров пострадало от кибератак в 2017 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Более полумиллиона компьютеров в России были выведены из строя в 2017 году после трех случаев массового внедрения шифрующих вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В 2017 году произошло три инцидента массового внедрения программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные. В результате было выведено из строя более полумиллиона компьютеров, в том числе на объектах информационной структуры Российской Федерации", — сказал Патрушев на выездном совещании.

По его словам, заражению подверглись информационные системы МВД, компаний "Роснефть", "Евраз", а также новостного агентства "Интерфакс".