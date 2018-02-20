Москвичи, желающие помочь бездомным, могут прийти в "Социальный патруль"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жители Москвы, желающие помочь бездомным, всегда могут обратиться в мобильную службу помощи "Социальный патруль", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее в соцсетях началось активное обсуждение истории Татьяны Новиковой, которая пять лет назад приехала из Тирасполя в Санкт-Петербург. Спустя год у женщины украли все документы, деньги, телефон и фотографии семьи. В течение всех этих лет женщина не могла уехать домой и получить подтверждающие личность документы. На данный момент единственная официальная бумага, которая у нее есть на руках, – просроченное удостоверение личности, данное на месяц питерским УФМС. Ситуацию с проблемой Татьяны Новиковой взял под контроль президент Молдавии Игорь Додон.

"Мобильная служба социальной помощи бездомным гражданам "Социальный патруль" осуществляет круглосуточные выезды в режиме патрулирования и по поступающим вызовам с целью выявления на территории Москвы граждан, занимающихся бродяжничеством, и оказания срочной социальной помощи нуждающимся", — рассказали в пресс-службе в понедельник.

Бригады службы "Социальный патруль" оперативно реагируют на поступающие от жителей вызовы и доставляют граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в специальные социальные учреждения. В них гражданам, если потребуется, окажут первую помощь, медицинскую помощь и срочную социальную помощь.

Для выявления мест скопления бездомных сотрудниками службы проводятся опросы граждан и сотрудников государственных структур, ведется работа со старшими по подъездам, раздаются информационные буклеты. Также службой "Социальный патруль" для поддержания должного санитарного состояния взяты на постоянный контроль места раздачи питания бездомным волонтерскими организациями.

Как уточнили в департаменте, в настоящее время автопарк мобильной службы насчитывает 28 автомашин, в штате работает 75 сотрудников. Для координации деятельности бригад работает круглосуточная диспетчерская. Ежегодно в диспетчерскую "Социального патруля" поступает около 5 тысяч вызовов.