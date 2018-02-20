Гостиницы и стадионы ЮФО взяты под усиленную защиту от террористов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности курортов, спортивных учреждений и объектов жизнеобеспечения приняты в Южном федеральном округе (ЮФО), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"На территории округа принят комплекс дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного, спортивного комплексов, а также объектов жизнеобеспечения", — сказал Патрушев на выездном совещании.

По его словам, усовершенствована федеральная нормативно-правовая база в части, касающейся повышения требований к антитеррористической защищенности спортивной инфраструктуры и гостиниц.

"Проведена большая работа по разработке паспортов и планов антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, предусматривающих устранение недостатков в системе их охраны и оснащенности инженерными сооружениями и техническими средствами защиты", — добавил Патрушев.