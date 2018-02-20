В Роскомнадзоре объяснили, почему Google не блокирует видео о Дерипаске

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американская компания Google, по информации Роскомнадзора, склоняется к тому, чтобы не блокировать на принадлежащем ей видеохостинге YouTube информацию о бизнесмене Олеге Дерипаске до основного судебного решения, заявил руководитель ведомства Александр Жаров.

В начале февраля в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель бизнесмена заявил, что обвинения лживы, и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. По определению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по исковому заявлению Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма. Ведомство сообщало, что большинство ресурсов, в том числе все СМИ, удалили эту информацию.

"Сегодня с утра нам сообщили, что руководство YouTube, на самом деле компания Google, склоняется к тому, чтобы дождаться основного судебного решения, а потом принимать какие-то решения по блокировке или неблокировке этих ресурсов", — сказал Жаров во вторник журналистам.

"Что мы будем делать? В моменте мы ничего делать не будем, мы будем продолжать наблюдать. Не надо забывать об аудитории", — добавил глава Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор обязал операторов связи (интернет-провайдеров и мобильных операторов) ограничить доступ к страницам сайта Навального navalny.com, с которых после определения суда информация о Дерипаске не была удалена. Также ведомство потребовало от Googlе удалить аналогичные материалы с видеохостинга YouTube. Ранее во вторник Жаров сказал РИА Новости, что Роскомнадзор пока не получил от американской компании официальный ответ на свое требование.