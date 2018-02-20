"ВКонтакте" за год удалил свыше 48 тысяч страниц с запрещенным контентом

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" в 2017 году удалила свыше 48 тысяч страниц с противоправным контентом; при этом иностранные соцсети не торопятся удалять запрещенный в России контент, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"В ходе нашего взаимодействия с соцсетью "ВКонтакте" удалено или заблокировано более 48 тысяч интернет-страниц с суицидальным контентом, детской порнографией, наркотиками", — сказал Жаров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.

Помимо этого, российские соцсети самостоятельно ограничили доступ еще более чем к 57 тысячам страниц, на которых распространялся запрещенный контент.

"С иностранными социальными сетями работать сложнее. Периодически они не торопятся удалять контент с запрещенной в России информацией, значительно затягивают определенные законом сроки удаления", — посетовал Жаров.