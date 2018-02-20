При Московском зоопарке откроют курсы для владельцев домашних животных

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Академия Московского зоопарка откроет курсы для владельцев домашних животных в апреле-мае 2018 года, запись откроется уже с 1 марта 2018 года, сообщается на сайте столичного зоопарка.

"В 2018 году открывается Академия Московского зоопарка. Наше главное направление – это курсы для владельцев домашних питомцев. Наши курсы рассчитаны на начинающих, на них мы приглашаем тех, у кого дома живут пауки, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, птицы или мелкие млекопитающие, а также тех, кто только хочет завести себе кого-нибудь", — говорится на сайте.

Как отметили в зоосаде, каждой группе животных посвящен отдельный цикл из четырех встреч один раз в неделю. Лучшие специалисты Московского зоопарка поделятся своим уникальным опытом содержания животных, познакомят слушателей с основами биологии и поведения, расскажут, как правильно ухаживать за животным, как обеспечить ему полноценную жизнь в доме и как оценить, насколько хорошо ему живется.