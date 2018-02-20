МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов готовится внести в Госдуму до конца весенней сессии законопроект, разрешающий суду рассматривать вопрос о лишении матерей родительских прав только в присутствии самих женщин.
"Зачастую лишь ребенок является для женщины мощнейшим стимулом возвращения на свободу и их дальнейшей социализации в обществе. Однако сейчас матерей, которые находятся под следствием или уже отбывают наказание, лишают родительских прав заочно, их даже не приглашают на суд, который выносит такое решение", — заявил сенатор РИА Новости.
По его словам, законопроект предусматривает возможность заочного вынесения судом решения о лишении родительских прав женщин, лишь осужденных за тяжкие преступления.
Законопроект, позволяющий суду рассматривать дело о лишении родительских прав только присутствии матери, будет внесен в Госдуму после доработки и заключения профильных ведомств и правительства.