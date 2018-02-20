В СФ предложили лишать матерей родительских прав только в их присутствии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов готовится внести в Госдуму до конца весенней сессии законопроект, разрешающий суду рассматривать вопрос о лишении матерей родительских прав только в присутствии самих женщин.

Как напомнил Кутепов, в настоящее время суд может лишать родительских прав заочно. Речь идет, в частности, о матерях, находящихся под следствием или в местах лишения свободы.

"Зачастую лишь ребенок является для женщины мощнейшим стимулом возвращения на свободу и их дальнейшей социализации в обществе. Однако сейчас матерей, которые находятся под следствием или уже отбывают наказание, лишают родительских прав заочно, их даже не приглашают на суд, который выносит такое решение", — заявил сенатор РИА Новости.

По его словам, законопроект предусматривает возможность заочного вынесения судом решения о лишении родительских прав женщин, лишь осужденных за тяжкие преступления.

Кутепов сообщил, что решение о разработке этого и ряда других законопроектов было принято после посещения в прошлом году женской колонии в одном из российских регионов. Некоторые из этих законопроектов, в частности о запрете заключать под стражу в предварительное заключение беременных женщин и матерей с детьми до 14 лет, уже внесены в Госдуму или находятся на рассмотрении правительства.

Законопроект, позволяющий суду рассматривать дело о лишении родительских прав только присутствии матери, будет внесен в Госдуму после доработки и заключения профильных ведомств и правительства.