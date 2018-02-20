В России появится центр координации и развития психологической службы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минобрнауки РФ создаст специализированный центр по координации и развитию психологической службы в российских школах, сообщила журналистам замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.

Ранее Российская академия образования подготовила концепцию развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, которая предполагает разработку моделей психологической помощи школьникам и студентам. Предполагается, что такая служба будет, в частности, оказывать психологическую поддержку и помогать обучающимся в трудных жизненных ситуациях, содействовать профориентации школьников, их позитивной социализации и коррекции агрессивного, суицидального и противоправного поведения.

"Мы уже сделали первые шаги, и я уверена, что эти первые шаги начнут давать результаты и для системы образования. Прежде всего, мы говорим о создании центра, который будет координировать работу и развитие психологической службы в системе образования", — сказала Синюгина.

"Во-вторых, мы сегодня обсуждаем тот самый вопрос о количественных показателях: сколько у нас должно быть школьных психологов и самое главное — чем они должны сегодня заниматься. Важным является, конечно, регламентация того функционала, нового функционала, который появится у них, в том числе и через анализ тех событий, которые произошли как в Перми, так и в Бурятии", — добавила она.