Пункты пропуска машин окружат Крестовский остров в Петербурге к ЧМ-2018

Стадион Санкт-Петербург Арена на Крестовском острове и мост через Петровский фарватер (участок Западного скоростного диаметра) в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Стадион Санкт-Петербург Арена на Крестовском острове и мост через Петровский фарватер (участок Западного скоростного диаметра) в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Крестовский остров в Петербурге будут окружать семь пунктов пропуска автомобильного транспорта, оборудованных видеокамерами и системой сигнализации, для обеспечения безопасности проведения матчей Чемпионата мира по футболу.

Согласно материалам на сайте госзакупок, сейчас городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности ищет подрядчика для установки пунктов контроля периметра (ПКП). Максимальная стоимость контракта со сроком действия до 5 июля 2018 года составляет около миллиона рублей. Победителя конкурсного отбора планируется определить во второй декаде марта.

"Целью закупки является временное ограничение движения транспортных средств на Крестовском острове в целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий чемпионата мира по футболу ФИФА 2018… Все ПКП должны быть оборудованы охранной сигнализацией с кнопкой тревожной сигнализации, подключенной к пульту централизованного наблюдения… с группой быстрого реагирования", — говорится на сайте госзакупок.

В техзадании говорится, что исполнитель должен организовать ПКП для контроля въезжаующих машин и предотвращения несанкционированного въезда.

Согласно конкурсной документации, пропускные пункты предполагается установить на Петровской площади в начале улицы Савиной перед въездом на Большой Петровский мост; на пересечении Вязовой улицы и Спортивной улицы за Лазаревским мостом; на пересечении Петроградской улицы и Вязовой улицы за Большим Крестовским мостом, а также на пересечении Вязовой улицы, Морского проспекта и проспекта Динамо; на площади на пересечении Южной дороги и Крестовского проспекта; на Северной дороге на пересечении с Бодровым переулком и на входе на пешеходный Яхтенный мост с северной стороны в Приморском районе Петербурга.

Все пункты будут автоматически контролировать въезд автотранспорта на Крестовский остров распознавая госномера по данным с видеокамер, а также дистанционного считывая специальные метки с пропусков, уточняется в техническом задании.