Яровая призвала разработать нормы против участия детей в преступных группах

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Законодатели должны разработать универсальные нормы, предотвращающие пропаганду и вовлечение детей в преступное сообщество, опасное для жизни, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во вторник на заседании коллегии Роскомнадзора, которая проходит в МИА "Россия сегодня".

"Наша задача – предлагая универсальные нормы, делать невозможным само намерение и преступное посягательство на жизнь и безопасность ребенка. Норма должна быть универсальной, прежде всего, для того, чтобы не пропагандировать в дальнейшем любые изощрённые формы коммуникаций, объединений, которые преследовали бы на самом деле общую цель – вовлечение в преступное сообщество, опасное для жизни", — сказала Яровая.

Она отметила, что гораздо важнее не только заблокировать сам опасный контент, а установить виновного, распространяющего эту информацию. Яровая напомнила, что в последнее время стали появляться группы в социальных сетях, пропагандирующие и романтизирующие совершение массовых убийств в школах, а также идеологию отбытия и попадания в места лишения свободы.

"Сама блокировка опасного контента – это только реагирование по факту самой связи. Но это не выявление лиц, которые осуществляют это противоправное действие, тем более не совершение процессуальных действий по их ответственности", — подчеркнула Яровая.