Первый электробус Ростова-на-Дону во время ЧМ-2018 станет экскурсионным

Новый электробус с возможностью зарядки на маршруте во время презентации в Москве. Архивное фото

Новый электробус с возможностью зарядки на маршруте во время презентации в Москве. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев – РИА Новости. Первый электробус Ростова-на-Дону, который уже прибыл в город, станет экскурсионным в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил глава городской администрации Виталий Кушнарев на XXVI заседании городской Думы шестого созыва.

"До начала чемпионата мира по футболу будет приобретен один электробус, он уже сегодня, кстати, приехал в город. В период чемпионата по маршруту от главного железнодорожного вокзала до площади Карла Маркса будет звучать аудиоэкскурсия об истории и архитектуре нашего города", — пояснил Кушнарев.

В ноябре 2017 года на сайте госзакупок появился конкурс на закупку электробуса. Стоимость контракта – 37,1 миллиона рублей. По словам Кушнарева, в апреле 2018 года будет приобретено 140 автобусов большой вместимости. Кроме того, с учетом покупки 14 новых трамвайных вагонов в 2018 году трамвайный парк Ростова будет полностью обновлен заявил глава администрации.

Электробус представляет собой транспортное средство с площадкой и входом для инвалидов. Потребление электрической энергии, по информации администрации города, ниже, чем у троллейбусов. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Максимальная скорость составляет 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при температуре до —30 градусов.

Летом 2017 года представитель городской администрации сообщил РИА Новости, что власти рассматривают возможность сотрудничества с одним из крупнейших чешских производителей электробусов — компанией SOR. Электробусы данной компании без подзарядки при максимальной мощности способны проехать до 300 километров, зарядка производится от линии троллейбуса.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.