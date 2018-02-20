Первый электробус Ростова-на-Дону во время ЧМ-2018 станет экскурсионным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев – РИА Новости. Первый электробус Ростова-на-Дону, который уже прибыл в город, станет экскурсионным в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил глава городской администрации Виталий Кушнарев на XXVI заседании городской Думы шестого созыва.
В ноябре 2017 года на сайте госзакупок появился конкурс на закупку электробуса. Стоимость контракта – 37,1 миллиона рублей. По словам Кушнарева, в апреле 2018 года будет приобретено 140 автобусов большой вместимости. Кроме того, с учетом покупки 14 новых трамвайных вагонов в 2018 году трамвайный парк Ростова будет полностью обновлен заявил глава администрации.
Электробус представляет собой транспортное средство с площадкой и входом для инвалидов. Потребление электрической энергии, по информации администрации города, ниже, чем у троллейбусов. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Максимальная скорость составляет 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при температуре до —30 градусов.
Летом 2017 года представитель городской администрации сообщил РИА Новости, что власти рассматривают возможность сотрудничества с одним из крупнейших чешских производителей электробусов — компанией SOR. Электробусы данной компании без подзарядки при максимальной мощности способны проехать до 300 километров, зарядка производится от линии троллейбуса.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.