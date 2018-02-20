МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Контроль за соблюдение норм хранения лекарств в продуктовых магазинах представляется затруднительным, что может привести к появлению на прилавках небезопасной продукции, считают в Минздраве РФ.

В понедельник газета "Коммерсант" написала, что российская аптечная сеть "Ригла" (входит в ГК "Протек") может закрыть почти половину своих аптек в случае принятия закона, который разрешает продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств. Более половины объектов "Неофарма" (462 аптеки "Неофарм" и "Столички") тоже могут закрыться, отмечало издание. В министерстве промышленности и торговли России РИА Новости сообщили, что ведомство изучает разные позиции участников рынка по законопроекту о безрецептурной продаже лекарств в продовольственных магазинах.

"По поручению правительства Российской Федерации Минздравом России уже прорабатывался вопрос продажи лекарственных препаратов в продуктовых сетях. Был подготовлен проект соответствующего нормативно-правового акта, размещенного для общественного обсуждения, по итогам которого было получено отрицательное заключение от представителей общественности и экспертов отрасли", — сообщили РИА Новости в Минздраве.

По данным ведомства, участвовавшие в обсуждении эксперты считают, что в настоящий момент нет проблемы доступности лекарственных препаратов в городах, где распространены сети продуктового ритейла, в которых, к тому же, почти во всех представлены аптечные сети.

"Кроме того, обеспечение надлежащего контроля за хранением и условиями отпуска лекарственных препаратов в продуктовых магазинах представляется крайне затруднительным, что может привести к попаданию на прилавки небезопасной или контрафактной продукции", — добавили в министерстве.