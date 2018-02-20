МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шестьдесят три заявки от музыкальных коллективов и исполнителей из тринадцати стран поступило от желающих принять участие в международном конкурсе "Московская весна A Cappella" за первые недели приёма, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Конкурс "Московская весна A Cappella" пройдет в рамках одноименного фестиваля в Москве с 27 апреля по 9 мая. Исполнители и вокальные коллективы со всего мира будут бороться за право считаться лучшими из лучших и выступить на московских фестивальных площадках. Прием заявок на участие в конкурсе проводится на официальном сайте фестиваля и завершится 15 марта в 18.00 по московскому времени.

"За первые недели приема получены 63 заявки от музыкантов из 13 стран – России, Великобритании, США, Германии, Италии, Испании, Австрии, Дании, Швеции, Израиля, Казахстана, Китая и Индии", — рассказала РИА Новости Сергунина.

Она уточнила, что всего от иностранных участников поступило 20 заявок, большая часть — 43 пришли от участников из России. Попробовать свои силы в главном акапельном событии года захотели исполнители и коллективы из Москвы, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Амурской, Новосибирской, Свердловской и Пермской областей, из Южно-Федерального округа (Астрахань, Ростов-на Дону, Волгоград, Краснодар) и из республики Карелия, рассказала заммэра.

В прошлом году конкурс "Московская весна A Cappella" проходил с 28 апреля по 7 мая. Тогда на участие поступило 250 заявок из 12 стран мира: России, Великобритании, США, Испании, Италии, Франции, Польши, Венгрии, Грузии, Латвии, Украины и Сингапура. Участники выступали на площадках фестиваля каждый день и в общей сложности подарили москвичам и туристам более 1,2 тысячи часов живой музыки.