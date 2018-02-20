В Ленобласти защитят места возможных воинских захоронений времен ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в областное Заксобрание проект закона "О проведении изыскательско-поисковых работ в границах территорий Ленинградской области, на которых в период 1939-1944 годов велись боевые действия", который, в частности, исключает ведение хозяйственной деятельности на местах возможных воинских захоронений до завершения поисковых работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

К хозяйственной деятельности проект закона относит строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий, сооружений и линейных объектов, разработку месторождений полезных ископаемых и иные виды деятельности, предполагающие вскрытие грунта.

"Нашей Победе в Великой Отечественной войне 77 лет, а в Ленинградской области до сих пор каждую неделю находят неразорвавшиеся снаряды и мины. Наверное, нет другой такой области, где почти все время войны проходила линия фронта. Здесь погибли сотни тысяч советских солдат, и наша задача — сохранить память о них и об их подвиге не на словах, а на деле", — привели в пресс-службе комментарий Дрозденко.

Глава Ленинградской области предложил обозначить датой вступления закона в силу 1 мая 2018 года. До этого времени администрации региона предстоит разработать и утвердить перечень территорий, подпадающих под действие нового закона, и требования к организациям, привлекаемым для осуществления изыскательско-поисковых работ.

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