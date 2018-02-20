Суды удовлетворяют каждую пятую жалобу на следствия, заявил глава ВС

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Суды в России удовлетворяют каждую пятую жалобу на действия следствия, сообщил журналистам глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Нужен эффективный контроль за работой органов следствия и дознания. В какой форме? Сейчас это жалоба на действия следствия в порядке 125 статьи УПК. Каждая пятая жалоба удовлетворяется", — сказал он.

Глава ВС в связи с этим вспомнил широко обсуждающуюся идею о введении института следственного судьи. "Пока я не могу сказать, надо это или нет. Но если да, то надо делать, а не откладывать на 10 лет, а то будут одни разговоры", — отметил он.

Лебедев предположил, что следственным судьям в теории можно отдать рассмотрение ходатайств об аресте и продлении меры пресечения.