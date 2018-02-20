НЬЮ-ЙОРК, 20 фев — РИА Новости. Бывший постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин был настоящим профессионалом в дипломатической сфере и при этом обладал удивительным чувством юмора, рассказал РИА Новости заместитель постоянного представителя России во всемирной организации по правовым вопросам, правам человека, контртерроризму Геннадий Кузьмин.
"Он моментально входил в курс дела, он держал в голове настолько большой объем информации по различным аспектам взаимодействия работы в ООН… Он вел заседания в Совете Безопасности… безусловно, на высоко профессиональном уровне. Надо сказать, он был уникальный руководитель, и это большая профессиональная удача и счастье, что мне удалось поработать под его руководством", — заявил Кузьмин, бывший с 2006 по 2010 год старшим советником в представительстве.
По его словам, у Чуркина было удивительное чувство юмора.
"Вы знаете, удивительное чувство юмора. И в личном плане, и в профессиональном — это был фактически человек, который проецировал свою харизму как внутри коллектива, так и вовне", — сказал заместитель российского постпреда.
Он вспомнил, как однажды во время закрытых консультаций Совета Безопасности американский представитель упрекнул Чуркина в том, что по вопросу признания Косово тот говорит одно и то же: "Виталий, перестаньте все говорить одно и то же. Ведь нельзя же дважды войти в одну и ту же реку". "На что Виталий Иванович моментально среагировал: "В одну и ту же реку войти нельзя, а в болото — можно", — рассказал Кузьмин.