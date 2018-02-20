НЬЮ-ЙОРК, 20 фев — РИА Новости. Бывший постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин был настоящим профессионалом в дипломатической сфере и при этом обладал удивительным чувством юмора, рассказал РИА Новости заместитель постоянного представителя России во всемирной организации по правовым вопросам, правам человека, контртерроризму Геннадий Кузьмин.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке и был российским представителем в Совете безопасности ООН.

"Он моментально входил в курс дела, он держал в голове настолько большой объем информации по различным аспектам взаимодействия работы в ООН… Он вел заседания в Совете Безопасности… безусловно, на высоко профессиональном уровне. Надо сказать, он был уникальный руководитель, и это большая профессиональная удача и счастье, что мне удалось поработать под его руководством", — заявил Кузьмин, бывший с 2006 по 2010 год старшим советником в представительстве.

По его словам, у Чуркина было удивительное чувство юмора.

"Вы знаете, удивительное чувство юмора. И в личном плане, и в профессиональном — это был фактически человек, который проецировал свою харизму как внутри коллектива, так и вовне", — сказал заместитель российского постпреда.

Он вспомнил, как однажды во время закрытых консультаций Совета Безопасности американский представитель упрекнул Чуркина в том, что по вопросу признания Косово тот говорит одно и то же: "Виталий, перестаньте все говорить одно и то же. Ведь нельзя же дважды войти в одну и ту же реку". "На что Виталий Иванович моментально среагировал: "В одну и ту же реку войти нельзя, а в болото — можно", — рассказал Кузьмин.