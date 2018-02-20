МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Погашение ущерба по уголовным делам о мошенничестве должно давать преимущества обвиняемому или осужденному, считает глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Погашение ущерба должно быть серьезной преференцией для обвиняемого", — сказал он журналистам во вторник.

По его словам, часто осужденный за мошенничество, признавая хищение денег, не торопится их вернуть. "Говорит: на свободе быстрее погашу ущерб. Но если ты признаешь, что похитил — верни деньги, и это будет основанием (смягчить наказание), но ведь не отдают, говорят: отпустите меня, тогда верну", — пояснил Лебедев.