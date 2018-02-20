В Великом Новгороде пройдет российско-американский форум "Диалог Форт Росc"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Российско-американский форум "Диалог Форт Росc" пройдет в Великом Новгороде в мае 2018 года, сообщает пресс-центр правительства Новгородской области.

Форум "Диалог Форт Росс" — это ежегодная экспертная площадка для обсуждения вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и США, в частности в сфере музейной деятельности. Форум традиционно поддерживается крупнейшими российскими и американскими компаниями.

"Проведение форума запланировано на май 2018 года. Ожидается до 200 участников. Это представители сферы культуры и бизнеса из России и США", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, место проведения форума было выбрано коллективно российскими и американскими специалистами по музейному делу.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил важность форума для российско-американских отношений. "Это, наверное, крупнейший сейчас социально-культурный российско-американский форум. Одна из немногих площадок, которая не просто сохранилась, но и продолжает развиваться. И конечно это возможность для наших коллег из Соединенных Штатов больше узнать о Новгороде, о его инвестиционной и туристической привлекательности", — сказал он.

Крепость Росс, в честь 200-летия со дня основания которой в 2012 году форум "Диалог Форт Росс" впервые прошел на территории России, была построена Российско-американской компанией на Тихоокеанском побережье Калифорнии в 80 километрах от Сан-Франциско. Место, выбранное для основания поселения, стало частью Русской Америки. Сегодня крепость имеет статус государственного исторического парка в штате Калифорния. Силами историков, занимающихся изучением культурного наследия первых русских поселенцев, на территории крепости создан музей. По инициативе некоммерческой организации "Общество по сохранению Форта Росс" здесь встречаются русские и американцы.