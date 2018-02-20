Делегация сахалинских школьников отправилась в Пхенчхан по обмену

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев — РИА Новости. Делегация сахалинских школьников во вторник отправилась в южнокорейский Пхенчхан по программе обмена, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.

"В составе делегации 20 ребят из шести районов области и два педагога. Визит пройдёт в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образования, которое осенью прошлого года подписали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и начальник департамента образования провинции Канвондо Республики Кореи Бьенхи Мин", — говорится в сообщении.

Ребята отправились в Корею по результатам конкурсного отбора, в котором приняли участие более 60 школьников из 12 муниципальных образований области.

"В островную сборную вошли ребята, которые хорошо владеют английским языком, обладают лидерскими качествами и активной гражданской позицией. Кроме этого, у школьников оценивались творческие способности, коммуникабельность и возможность психологической адаптации к иноязычной и инокультурной среде", — пояснили в министерстве.

Школьники будут жить в южнокорейских семьях, знакомиться с культурой, бытом и традициями этого народа, участвовать в совместных мероприятиях с корейскими сверстниками, посещать культурные центры, выставочные комплексы. У сопровождающих учителей будет возможность познакомиться с системой образования Кореи.

Кроме того, ребята посетят XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

В сентябре корейские школьники приедут с ответным визитом в Южно-Сахалинск.