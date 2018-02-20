Лужков не считает необходимым обязательное медобследование для политиков

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков не считает, что медицинское обследование должно стать обязательной процедурой для политиков в России, при этом сообщил, что сам чувствует себя хорошо.
"Конечно, хотелось бы, чтобы политик был в хорошей физической форме, но мы знаем несколько примеров из истории, когда политики даже не в слишком хорошей физической форме проявили себя выдающимися лидерами", – заявил Лужков в интервью РИА Новости.
По его мнению, основное для политика – это "здоровье ума, совести, государственное и перспективное мышление". "Все остальное – хотелось бы, но это уже не самое главное", – сказал он.
Лужков также уточнил, что сам чувствует себя хорошо и подчеркнул, что не ощущает себя на свой возраст. "На ваш вопрос я могу ответить как одесский еврей из старого анекдота – не дождетесь", – сказал 81-летний собеседник агентства, отметив, что все зимние каникулы провел, катаясь на горных лыжах.