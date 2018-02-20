Лужков не считает необходимым обязательное медобследование для политиков

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков не считает, что медицинское обследование должно стать обязательной процедурой для политиков в России, при этом сообщил, что сам чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ широко обсуждались результаты медицинского обследования президента США Дональда Трампа, пройденного им 12 января. Согласно выводам лечащего врача американского лидера Рони Джексона, Трамп полностью здоров, только ему не помешало бы скинуть несколько лишних килограммов и начать ежедневные физические упражнения.

"Конечно, хотелось бы, чтобы политик был в хорошей физической форме, но мы знаем несколько примеров из истории, когда политики даже не в слишком хорошей физической форме проявили себя выдающимися лидерами", – заявил Лужков в интервью РИА Новости.

По его мнению, основное для политика – это "здоровье ума, совести, государственное и перспективное мышление". "Все остальное – хотелось бы, но это уже не самое главное", – сказал он.

Лужков также уточнил, что сам чувствует себя хорошо и подчеркнул, что не ощущает себя на свой возраст. "На ваш вопрос я могу ответить как одесский еврей из старого анекдота – не дождетесь", – сказал 81-летний собеседник агентства, отметив, что все зимние каникулы провел, катаясь на горных лыжах.