МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россиян стали реже лишать родительских прав, но и усыновляют приемных детей они тоже все реже, констатировал глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на итоговом совещании судей.

"За последние три года наблюдается положительная тенденция снижения на 10%, до 48 тысяч, дел о лишении родительских прав. Это крайняя мера социального реагирования", — сказал Лебедев.

Реже стали усыновлять детей в России, причем как сами россияне, так и иностранцы. Так, в минувшем году иностранцы стали приемными родителями только для 335 детей из России (сравнительные данные не приводятся).

Из общего числа всех дел, связанных с семейными отношениями, 44% связаны с разводами, а 30% — с алиментами.

"У судов возникают вопросы о разделе совместно нажитого имущества. В частности, надо пояснить, что на недвижимость, приобретенную одним из супругов за счет государственных жилищных сертификатов, единовременных денежных выплат в связи со служебной деятельностью, распространяется режим совместной собственности супругов", — пояснил глава ВС РФ.