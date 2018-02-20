МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россиян стали реже лишать родительских прав, но и усыновляют приемных детей они тоже все реже, констатировал глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на итоговом совещании судей.
Реже стали усыновлять детей в России, причем как сами россияне, так и иностранцы. Так, в минувшем году иностранцы стали приемными родителями только для 335 детей из России (сравнительные данные не приводятся).
Из общего числа всех дел, связанных с семейными отношениями, 44% связаны с разводами, а 30% — с алиментами.
"У судов возникают вопросы о разделе совместно нажитого имущества. В частности, надо пояснить, что на недвижимость, приобретенную одним из супругов за счет государственных жилищных сертификатов, единовременных денежных выплат в связи со служебной деятельностью, распространяется режим совместной собственности супругов", — пояснил глава ВС РФ.