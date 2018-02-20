В ВС рассказали о снижении преступности среди несовершеннолетних в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Несовершеннолетние россияне все реже совершают преступления, зачастую это дети из неполных семей, которые нигде не учатся и идут на противоправные действия под влиянием взрослых, сообщил глава Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев на итоговом совещании судей.

"Следует отметить снижение преступности среди несовершеннолетних: от 82 тысяч осужденных в 2006 году до 20 тысяч в 2017. Такие преступления, как правило, имеют социальные причины", — сказал Лебедев.

По данным главы ВС, 40% осужденных росли в неполной семьи, 11% — вне семьи, 14% пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения, 30% нигде не учились и не работали.

"Около 40% совершили преступление вместе с взрослыми", — пояснил он.

Лебедев отметил, что наказание в виде реального лишения свободы за прошедший год было назначено 3,6 тысячи несовершеннолетних. "Следует отметить увеличение применения в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного воздействия с помещением в специализированные воспитательные учреждения", — сказал он. За прошедший год более 2 тысяч подростков были помещены в такие учреждения.