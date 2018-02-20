Каждый бесплатный поезд на ЧМ-2018 имеет купе для маломобильных граждан

Стадион для матчей ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде. Архивное фото

Стадион для матчей ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Каждый бесплатный поезд для перевозки болельщиков во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, имеет купе для маломобильных граждан, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" Кирилл Поляков.

Всего утверждено расписание 728 бесплатных поездов для перевозки болельщиков во время ЧМ-2018 общей вместимостью более 440 тысяч посадочных мест. Все они доступны для бронирования.

"В каждом поезде есть купе для маломобильных граждан. Для этих мест действуют особые условия бронирования", — сообщил Поляков.

Он пояснил, что для бронирования такого места человек должен направить письмо дирекции на электронную почту, указав необходимые персональные данные о себе и своем сопровождающем, интересующее направление, другие данные, необходимые для оформления билета.

"Наши сотрудники забронируют соответствующее место", — добавил глава дирекции.

По его словам, уже забронировано 38 таких купе.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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