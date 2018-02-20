Бесплатные поезда на ЧМ будут приходить минимум за три часа до матча

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бесплатные поезда для болельщиков во время чемпионата мира по футболу будут приходить минимум за три часа до матча и отправляться через два-три часа после него, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" Кирилл Поляков.

"Поезда будут приходить не позднее, чем за три часа до матча. Это касается всех бесплатных поездов во всех городах проведения матчей. Уходить они будут не раньше, чем через два-три часа после окончания матча, в зависимости от города и удаленности стадиона от вокзала", — сообщил Поляков.

По его словам, болельщикам стоит приезжать на вокзал к бесплатному поезду абсолютно за такое же время, как и при обычной поездке на поезде.

"Желательно прибыть на вокзал минут за 40 до отправления поезда, но посадка в дополнительные поезда в отдельных случаях может начинаться и раньше", — сказал он.

Поляков отметил, что пропускная способность вокзалов во время чемпионата будет увеличена. Предусмотрена установка дополнительных рамок, досмотрового оборудования и персонала, которые будут обеспечивать досмотр.

"На всех вокзалах, откуда отправятся дополнительные поезда, будут присутствовать сотрудники нашей дирекции. Они будут одеты в специальную форму. При любой проблеме болельщик сможет обратиться к ним за помощью: если потерял билет, опоздал на поезд и т.д.", — добавил глава дирекции.

В 2018 году с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ.

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