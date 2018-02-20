Лужков пишет книгу об истории лидерства в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил в интервью РИА Новости, что пишет книгу об истории лидерства в России в XX веке.
По его словам, в качестве одного из вариантов названия своего труда он рассматривает заголовок "Власть, уничтожавшая свою страну".
В частности, признался Лужков, последнего императора России Николая Второго он считает мягким и безвольным, "абсолютно не справившимся с ролью символа царской власти", а Владимира Ленина – "гением, но для России, безусловно, гением зла".
В ноябре 2017 года Лужков представил свою автобиографию "Москва и жизнь". Книга вышла тиражом 7000 экземпляров, в ней 352 страницы, есть ряд семейных архивных фотографий.