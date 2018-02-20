Вагоны-рестораны на ЧМ будут продавать горячее питание и напитки

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вагоны-рестораны бесплатных поездов во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, будут продавать горячее питание и напитки, которые разрешены законодательством, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" Кирилл Поляков.

"В каждом поезде дальнего следования будет вагон-ресторан, в котором будет возможность купить горячее питание. В вагоне-ресторане также будут доступны те напитки, которые разрешены законодательством. Все правила проезда, которые действуют в РФ в настоящее время, будут действовать и на период чемпионата мира по футболу в дополнительных поездах", — сообщил глава дирекции.

В 2018 году с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.