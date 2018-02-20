Детские педагоги-психологи могут получить право на досрочную пенсию

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова (ЕР) направила запросы вице-премьеру Ольге Голодец, министру труда и социального развития Максиму Топилину и министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением включить всех детских педагогов-психологов в перечень лиц, которые имеют право на досрочную пенсию.
Парламентарий напомнила, что педагоги-психологи, проработавшие 25 лет в детском саду, не входят в перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию.
Например, отметила политик, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов, в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и в учреждениях социального обслуживания.
При этом Аршинова подчеркнула, что согласно закону "О страховых пенсиях", право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста.
По мнению политика, данный факт является несправедливым.
"Необходимо восстановить права и законные интересы педагогов в получении досрочной пенсии, в том числе педагогов-психологов. Кстати, аналогичная проблема и у педагогов дополнительного образования", — также сказала она.