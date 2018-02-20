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Общество

Маэстро и патриот: коллеги вспоминают Виталия Чуркина в годовщину его ухода

09:1020.02.2018
(обновлено: 09:11 20.02.2018)
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© AP Photo / Seth WenigВиталий Чуркин. Архивное фотоВиталий Чуркин. Архивное фото
© AP Photo / Seth Wenig

ООН, 20 фев — РИА Новости. Маэстро, истинный патриот, человек колоссальной требовательности — так о Виталии Чуркине отзываются коллеги, работавшие под его руководством в Нью-Йорке. О своем опыте службы "по стандартам" Чуркина они рассказали в годовщину ухода из жизни выдающегося российского дипломата.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
© AP Photo / Seth Wenig
Лавров рассказал о феномене Виталия Чуркина
Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Эти годы Чуркин в миссии был не только старшим по рангу, но и по возрасту. "Его решения не обсуждались, его слова воспринимались как руководство к действию", — поделился с РИА Новости заведующий политической референтурой, координатор работы в Совете Безопасности ООН Александр Волгарев. Он работал под началом Чуркина более трех лет и характеризует его как человека колоссальной требовательности — к сотрудникам, и в первую очередь — к себе.

Российский постпред при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
© AP Photo / John Minchillo
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"Виталий Иванович всегда сам готовился к консультациям Совета Безопасности по всем вопросам, вплоть до уровня экспертов. Это особенно проявлялось в ходе согласования резолюций в узких форматах и сказывалось на работе с постпредом США при ООН. Саманта Пауэр тоже всегда приходила прекрасно подготовленная, и они общались без помощи экспертов и без бумажек", — отмечает Волгарев. По его словам, большинство документов к встречам Чуркин внимательно изучал сам, даже если бумаги были распространены накануне вечером, и даже если это были сто страниц технического текста. "Это хорошая школа. Зная его скрупулезное отношение к самоподготовке, к нему надо было приходить готовым на все сто", — отмечает дипломат. "Не могу сказать, что он стремился быть наставником, но по факту он действительно им был", — добавил Волгарев.

Ныне исполняющий обязанности начальника отдела Департамента международных организаций МИД РФ Олег Филимонов работал в политической референтуре постпредства с 2012 по 2016 годы. Чуркина он характеризует просто — строг, но справедлив.

В Сараево открыт памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину. 6 ноября 2017
© Фото : Посольство РФ в Боснии и Герцеговине
В Восточном Сараево установили памятник Виталию Чуркину
"Под руководством Виталия Ивановича и в связке с ним вдвоем приходилось работать очень часто. Он не чурался браться за работу, которую другой постпред мог бы счесть не своего уровня. В этом смысле он был как генерал, который чувствовал и знал рядовых бойцов. Он был достаточно требовательным, но никогда не придирался попусту. Он ожидал результата, но относился с уважением ко всем сотрудникам. Он четко понимал, когда что-то можно сделать, а когда — нельзя, даже если человек будет сильно стараться. Поэтому он не ставил невыполнимых задач", — говорит Филимонов.

Он отмечает, что на многое обратил внимание, наблюдая за тем, как Чуркин строит беседу с партнерами страны в ООН. Когда Россия в СБ ООН оказывается в меньшинстве, а то и в одиночестве, особенно высокие требования предъявляются к качеству аргументации, умению убедить собеседников. "В постпредствах наших принципиальных оппонентов к Виталию Ивановичу было особое отношение. После заседаний по горячим темам его острые реплики потом в кулуарах пересказывали и смаковали", — отмечает дипломат.

Утраты 2017 года
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса театра и кино, режиссер и продюсер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии после продолжительной болезни. Ей был 61 год. На прощание с народной артисткой в Центральный дом кино пришли сотни поклонников ее таланта и близких друзей. Похоронена Глаголева на Троекуровском кладбище в Москве.Режиссер Вера Глаголева дает интервью во время встречи съемочной группы своего фильма Две женщины
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса театра и кино, режиссер и продюсер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии после продолжительной болезни. Ей был 61 год. На прощание с народной артисткой в Центральный дом кино пришли сотни поклонников ее таланта и близких друзей. Похоронена Глаголева на Троекуровском кладбище в Москве.
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Оперный певец, всемирно известный баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Ему было 55 лет. Согласно завещанию артиста, его прах был поделен для захоронения в Москве и на родине певца в Красноярске. В столице урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище, вторая капсула была 29 ноября доставлена в Красноярск, где она будет заложена в основание памятника Хворостовскому.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко ушел из жизни 8 апреля. Ему было 85 лет. Церемония прощания с одним из первопроходцев в освоении космоса прошла на Троекуровском кладбище в Москве.Бортинженер космического корабля Союз-17 Георгий Михайлович Гречко
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко ушел из жизни 8 апреля. Ему было 85 лет. Церемония прощания с одним из первопроходцев в освоении космоса прошла на Троекуровском кладбище в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народный артист СССР, солист Большого театра Зураб Соткилава ушел из жизни 18 сентября. Оперному певцу было 80 лет. Церемония прощания с артистом прошла в Большом театре, где Соткилава служил с 1974 года. Похоронили звезду оперной сцены 23 сентября в Тбилиси.
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© РИА Новости / Илья Питалев
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Поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса, штат Оклахома, где он проживал с семьей с 1991 года. Похоронили литератора, согласно его последней воле, на кладбище в поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 49-м году жизни. После смерти артиста было заведено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной смерти звезды могло быть несвоевременное прибытие скорой помощи или надлежащие исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками реабилитационной клиники "Феникс", где в тот момент находился Марьянов.Актер Дмитрий Марьянов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 49-м году жизни. После смерти артиста было заведено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной смерти звезды могло быть несвоевременное прибытие скорой помощи или надлежащие исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками реабилитационной клиники "Феникс", где в тот момент находился Марьянов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНародный артист России Алексей Петренко скончался 22 февраля на 79-м году жизни. Прощание прошло в столичном Доме кино. Похоронили артиста на Николо-Архангельском кладбище в Москве.Актер Алексей Петренко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народный артист России Алексей Петренко скончался 22 февраля на 79-м году жизни. Прощание прошло в столичном Доме кино. Похоронили артиста на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронили писателя на кладбище Яундубулты в Юрмале рядом с отцом, Николаем Задорновым. Это была последняя воля артиста.Писатель-сатирик Михаил Задорнов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Писатель-сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронили писателя на кладбище Яундубулты в Юрмале рядом с отцом, Николаем Задорновым. Это была последняя воля артиста.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНародный артист СССР Леонид Броневой скончался 9 декабря в Москве. Ему было 88 лет. Прощание с актером прошло в Большом зале "Ленкома". Похоронили Броневого на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.Актер Леонид Броневой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народный артист СССР Леонид Броневой скончался 9 декабря в Москве. Ему было 88 лет. Прощание с актером прошло в Большом зале "Ленкома". Похоронили Броневого на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСкрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с заслуженным артистом России состоялось в Камерном зале Дома музыки. Похоронили Когана на Троекуровском кладбище в Москве.Скрипач Дмитрий Коган
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с заслуженным артистом России состоялось в Камерном зале Дома музыки. Похоронили Когана на Троекуровском кладбище в Москве.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryПостоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. После известия о его смерти заседание в ООН началось с минуты молчания в память о российском дипломате. Похороны Чуркина прошли 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. После известия о его смерти заседание в ООН началось с минуты молчания в память о российском дипломате. Похороны Чуркина прошли 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы.
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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Советский и российский актер, народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. На прощание с артистом в Дом кино пришли сотни людей. Согласно завещанию, Баталов был похоронен на Преображенском кладбище. Там же покоятся его мать, актриса Нина Ольшевская и сводный брат, актер и режиссер Борис Ардов.
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в своем доме в Калифорнии. Ему был 41 год. Музыкант ушел из жизни в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который за два месяца до того также покончил с собой. Беннингтон был похоронен в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин скончался 4 июля в возрасте 98 лет. Церемония прощания с литератором была организована в Таврическом дворце. Писатель был похоронен на Комаровском кладбище под Петербургом, где покоится его супруга Римма Майорова.
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Академик РАХ, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов скончался 9 июля в Москве. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Художнику было 87 лет. Отпевание Глазунова прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, а похоронен он был на Новодевичье кладбище.
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Один из самых известных российских спортивных комментаторов Владимир Перетурин скончался 22 мая, за день до своего 79-летия. Журналист перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели. Перетурин был похоронен на Донском кладбище в Москве.
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© AP Photo / Jae C. Hong
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался 28 сентября в возрасте 91 года. Медиамагнат умер от остановки сердца у себя в особняке, в окружении родных и близких. Хефнера похоронили рядом с голливудской актрисой и первой "девушкой месяца" Playboy Мэрилин Монро. Место у ее могилы магнат приобрел еще в 1992 году.
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Известный блогер и медиаменеджер Антон Носик скончался в ночь на 9 июля после внезапной остановки сердца. Ему был 51 год. Похороны состоялись на Востряковском кладбище в Москве.
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Знаменитый певец и композитор Джонни Холлидей скончался 6 декабря на 75 году жизни от рака легких. В Париже были организованы национальные проводы музыканта. Катафалк с его телом проехал по главной улице французской столицы - Елисейским полям, за ним следовала колонна байкеров, которые приехали почтить память певца. Чтобы проститься с любимым музыкантов в центре города собрались тысячи его поклонников, а Эйфелеву башню и стадион в Берси в память о французской рок-звезде на три дня подсветили надписью "Спасибо, Джонни".
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© AFP 2018 / Hai Do
Шестой канцлер Германии Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн. Общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии" прошла в Страсбурге. На ней от России присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и вдова первого президента Наина Ельцина.
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© РИА Новости / Виталий Савельев
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Телеведущий Аллан Чумак скончался 9 октября в Москве в возрасте 82 лет. Он был похоронен рядом с родными на Донском кладбище Москвы.
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни. Ему было 47 лет. Певец похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНародный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР композитор Владимир Шаинский умер 26 декабря. Ему было 92 года.Композитор Владимир Шаинский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР композитор Владимир Шаинский умер 26 декабря. Ему было 92 года.
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Заявления Чуркина расходились на цитаты и по другую сторону зала Совета Безопасности ООН: с ним не упускали возможности пообщаться западные и российские журналисты. Корреспонденты в ООН ценили его за откровенность и профессионализм, кстати, и за умение выиграть в поединке "дипломат-репортер", но при этом с уважением к журналисту.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
© AP Photo / Seth Wenig
Московской гимназии присвоили имя дипломата Виталия Чуркина
Для освещающей работу ООН прессы российский постпред — один из основных ньюсмейкеров, а Виталий Иванович еще один из самых уважаемых. Год назад, после новости о его кончине журналисты рассказали о своей работе с ним.

"Для меня очевидно, что даже те, кто оказывался оппонентом России в Совбезе, имели величайшее уважение к интеллекту, способностям и знаниям всех процедур ООН, которые демонстрировал посол Чуркин. В прошлом году он сильнее всех раскритиковал меня за мой вопрос по политике (России) в Сирии. На следующий день он был (ко мне) так же дружелюбен, как и всегда. Кажется, он никогда не воспринимал все эти вещи в личном плане", — рассказал старший корреспондент "Аль-Джазиры" в ООН Джеймс Бейс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Лавров поблагодарил тех, кто чтит память Карлова и Чуркина
Ветеран ооновскокого журналистского корпуса, многие годы возглавлявшая бюро агентства Рейтер в ООН Эвелин Леопольд подчеркивает, что Чуркин "всегда был скор на ответ, мог реагировать на язвительные комментарии сразу же, когда применял вето в Совбезе… Соглашался ли с ним кто-то или нет, все равно после этого все хотели узнать его мнение".

Корреспондент агентства "Франс пресс" Кэрол Ландри отметила, что Чуркин уделял журналистам немало времени, подробно отвечая на вопросы о политике России. "Он был непримирим, и казалось, что те, кто пытался загнать его угол, быстро понимали, что равных Виталию Чуркину не было. С ним было и много смешных моментов".

Впервые на экранах всех телекомпаний мира Чуркин появился в 1986 году. Отбивая напор американских конгрессменов в прямом эфире, он, второй секретарь советского посольства в США, взял на себя ответственность рассказать миру о трагедии в Чернобыле. Те кадры с логотипом CNN показывали по советскому телевидению. Вопросы звучали острые, жесткие, даже едкие — потепление отношений еще только начиналось, атмосфера неприятия всего советского никуда не делась. "А вы не думаете, что катастрофа в Чернобыле показала, что СССР на грани краха?" — спросили Чуркина. "А вы не думаете, что катастрофа "Челленджера" показала, что США на грани краха?" — парировал он. Эта тема больше во время тех слушаний не поднималась. Хотя, конечно, на многие вопросы Виталий Чуркин ответить не смог в силу отсутствия точной информации из центра. Но его идеальный английский и умение быстро реагировать и брать на себя ответственность вызвала уважительные комментарии в американских СМИ. И показала, пожалуй, впервые открытость Москвы и готовность сотрудничать для борьбы с последствиями катастрофы.

Пересказывать биографию Виталия Ивановича можно долго, например, говорить про его большое участие в прекращении кровопролития в самом страшном конфликте в Европе после Второй мировой — в бывшей Югославии. В начале девяностых он круглосуточно занимался балканским урегулированием как спецпредставитель президента России, мотался из Москвы в Белград, Нью-Йорк, Сараево, Загреб, Женеву, снова в Белград, вел переговоры практически без перерыва. И когда поздней ночью в каком-нибудь аэропорту его окружали журналисты всех мировых СМИ, он четко и спокойно отвечал на вопросы. Без сомнений в правоте своих слов. Молодой, в очках, с седой шевелюрой. Жизнерадостный, любящий свою работу и умеющий выполнять ее на сто процентов.

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Он был народным дипломатом – Лавров о Чуркине на церемонии прощания
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В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

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