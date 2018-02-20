Маэстро и патриот: коллеги вспоминают Виталия Чуркина в годовщину его ухода

09:1020.02.2018
(обновлено: 09:11 20.02.2018)
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ООН, 20 фев — РИА Новости. Маэстро, истинный патриот, человек колоссальной требовательности — так о Виталии Чуркине отзываются коллеги, работавшие под его руководством в Нью-Йорке. О своем опыте службы "по стандартам" Чуркина они рассказали в годовщину ухода из жизни выдающегося российского дипломата.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Эти годы Чуркин в миссии был не только старшим по рангу, но и по возрасту. "Его решения не обсуждались, его слова воспринимались как руководство к действию", — поделился с РИА Новости заведующий политической референтурой, координатор работы в Совете Безопасности ООН Александр Волгарев. Он работал под началом Чуркина более трех лет и характеризует его как человека колоссальной требовательности — к сотрудникам, и в первую очередь — к себе.
"Виталий Иванович всегда сам готовился к консультациям Совета Безопасности по всем вопросам, вплоть до уровня экспертов. Это особенно проявлялось в ходе согласования резолюций в узких форматах и сказывалось на работе с постпредом США при ООН. Саманта Пауэр тоже всегда приходила прекрасно подготовленная, и они общались без помощи экспертов и без бумажек", — отмечает Волгарев. По его словам, большинство документов к встречам Чуркин внимательно изучал сам, даже если бумаги были распространены накануне вечером, и даже если это были сто страниц технического текста. "Это хорошая школа. Зная его скрупулезное отношение к самоподготовке, к нему надо было приходить готовым на все сто", — отмечает дипломат. "Не могу сказать, что он стремился быть наставником, но по факту он действительно им был", — добавил Волгарев.
Ныне исполняющий обязанности начальника отдела Департамента международных организаций МИД РФ Олег Филимонов работал в политической референтуре постпредства с 2012 по 2016 годы. Чуркина он характеризует просто — строг, но справедлив.
"Под руководством Виталия Ивановича и в связке с ним вдвоем приходилось работать очень часто. Он не чурался браться за работу, которую другой постпред мог бы счесть не своего уровня. В этом смысле он был как генерал, который чувствовал и знал рядовых бойцов. Он был достаточно требовательным, но никогда не придирался попусту. Он ожидал результата, но относился с уважением ко всем сотрудникам. Он четко понимал, когда что-то можно сделать, а когда — нельзя, даже если человек будет сильно стараться. Поэтому он не ставил невыполнимых задач", — говорит Филимонов.
Он отмечает, что на многое обратил внимание, наблюдая за тем, как Чуркин строит беседу с партнерами страны в ООН. Когда Россия в СБ ООН оказывается в меньшинстве, а то и в одиночестве, особенно высокие требования предъявляются к качеству аргументации, умению убедить собеседников. "В постпредствах наших принципиальных оппонентов к Виталию Ивановичу было особое отношение. После заседаний по горячим темам его острые реплики потом в кулуарах пересказывали и смаковали", — отмечает дипломат.
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Заявления Чуркина расходились на цитаты и по другую сторону зала Совета Безопасности ООН: с ним не упускали возможности пообщаться западные и российские журналисты. Корреспонденты в ООН ценили его за откровенность и профессионализм, кстати, и за умение выиграть в поединке "дипломат-репортер", но при этом с уважением к журналисту.
Для освещающей работу ООН прессы российский постпред — один из основных ньюсмейкеров, а Виталий Иванович еще один из самых уважаемых. Год назад, после новости о его кончине журналисты рассказали о своей работе с ним.
"Для меня очевидно, что даже те, кто оказывался оппонентом России в Совбезе, имели величайшее уважение к интеллекту, способностям и знаниям всех процедур ООН, которые демонстрировал посол Чуркин. В прошлом году он сильнее всех раскритиковал меня за мой вопрос по политике (России) в Сирии. На следующий день он был (ко мне) так же дружелюбен, как и всегда. Кажется, он никогда не воспринимал все эти вещи в личном плане", — рассказал старший корреспондент "Аль-Джазиры" в ООН Джеймс Бейс.
Ветеран ооновскокого журналистского корпуса, многие годы возглавлявшая бюро агентства Рейтер в ООН Эвелин Леопольд подчеркивает, что Чуркин "всегда был скор на ответ, мог реагировать на язвительные комментарии сразу же, когда применял вето в Совбезе… Соглашался ли с ним кто-то или нет, все равно после этого все хотели узнать его мнение".
Корреспондент агентства "Франс пресс" Кэрол Ландри отметила, что Чуркин уделял журналистам немало времени, подробно отвечая на вопросы о политике России. "Он был непримирим, и казалось, что те, кто пытался загнать его угол, быстро понимали, что равных Виталию Чуркину не было. С ним было и много смешных моментов".
Впервые на экранах всех телекомпаний мира Чуркин появился в 1986 году. Отбивая напор американских конгрессменов в прямом эфире, он, второй секретарь советского посольства в США, взял на себя ответственность рассказать миру о трагедии в Чернобыле. Те кадры с логотипом CNN показывали по советскому телевидению. Вопросы звучали острые, жесткие, даже едкие — потепление отношений еще только начиналось, атмосфера неприятия всего советского никуда не делась. "А вы не думаете, что катастрофа в Чернобыле показала, что СССР на грани краха?" — спросили Чуркина. "А вы не думаете, что катастрофа "Челленджера" показала, что США на грани краха?" — парировал он. Эта тема больше во время тех слушаний не поднималась. Хотя, конечно, на многие вопросы Виталий Чуркин ответить не смог в силу отсутствия точной информации из центра. Но его идеальный английский и умение быстро реагировать и брать на себя ответственность вызвала уважительные комментарии в американских СМИ. И показала, пожалуй, впервые открытость Москвы и готовность сотрудничать для борьбы с последствиями катастрофы.
Пересказывать биографию Виталия Ивановича можно долго, например, говорить про его большое участие в прекращении кровопролития в самом страшном конфликте в Европе после Второй мировой — в бывшей Югославии. В начале девяностых он круглосуточно занимался балканским урегулированием как спецпредставитель президента России, мотался из Москвы в Белград, Нью-Йорк, Сараево, Загреб, Женеву, снова в Белград, вел переговоры практически без перерыва. И когда поздней ночью в каком-нибудь аэропорту его окружали журналисты всех мировых СМИ, он четко и спокойно отвечал на вопросы. Без сомнений в правоте своих слов. Молодой, в очках, с седой шевелюрой. Жизнерадостный, любящий свою работу и умеющий выполнять ее на сто процентов.
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