В Тюменской области из-за ОРВИ приостановили занятия в 180 школах

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Более 180 школ и 20 детсадов в Тюменской области закрыты из-за ОРВИ, сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что занятия в школах Тюмени из-за гриппа и ОРВИ приостанавливаются с 16 по 22 февраля.

"На территории Тюменской области продолжает регистрироваться сезонная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями… На 7-й неделе закрыто 138 классов общеобразовательных школ и 9 групп детских садов. Полностью закрыто — 181 школа и 26 детских сада", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за седьмую неделю в области заболели около 27 тысяч 560 человек. Эпидпорог по области превышен на 44%. В Тюмени заболело 17 тысяч 385 человек, заболеваемость выше эпидпорога на 30,8%.