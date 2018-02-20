Власти рассказали о создании нового нацпарка в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. Создание нового нацпарка "Кодар" в Забайкалье повысит инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать экономическому развитию и туризму района, сообщили журналистам в правительстве Забайкальского края.
"Появление на территории Забайкальского края парка соответствует государственной и региональной природоохранной политике, будет способствовать созданию дополнительных условий для экономического развития Каларского района, развития туристской и рекреационной инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности Забайкалья", — сказал представитель пресс-службы правительства.
В правительстве региона сообщили, что нацпарк расположен на площади 491 709,9 гектара. Он создан для сохранения уникальных природных комплексов горно-таежных лесов в бассейнах рек Витим и Чара, уникальных экосистем Кодарского хребта, сохранения мест обитания редких видов животных, историко-культурных объектов, поддержания традиционного образа жизни коренного малочисленного народа – эвенков, развития познавательного туризма.