Власти рассказали о создании нового нацпарка в Забайкалье

Люди гуляют в одном из парков. Архивное фото

Люди гуляют в одном из парков. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. Создание нового нацпарка "Кодар" в Забайкалье повысит инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать экономическому развитию и туризму района, сообщили журналистам в правительстве Забайкальского края.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании документов о создании в России еще двух национальных парков: в Мурманской области и Забайкалье.

"Появление на территории Забайкальского края парка соответствует государственной и региональной природоохранной политике, будет способствовать созданию дополнительных условий для экономического развития Каларского района, развития туристской и рекреационной инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности Забайкалья", — сказал представитель пресс-службы правительства.

В правительстве региона сообщили, что нацпарк расположен на площади 491 709,9 гектара. Он создан для сохранения уникальных природных комплексов горно-таежных лесов в бассейнах рек Витим и Чара, уникальных экосистем Кодарского хребта, сохранения мест обитания редких видов животных, историко-культурных объектов, поддержания традиционного образа жизни коренного малочисленного народа – эвенков, развития познавательного туризма.

В границы нацпарка включены два кластера: "Северный" и "Южный". Первый включает центральную часть хребта Кодар, ледники Кодара, пик БАМ, озеро Ничатка, Мраморное ущелье, урочище "Чарские пески". Западная граница будущего парка совпадает с восточной границей заповедника "Витимский", расположенного в Иркутской области. Второй кластер включает озера Куандо-Чарского водораздела, Удоканское лавовое плато, Эймнахский вулканический район (вулканы "Аку", "Долинный", "Инаричи", "Чепе", "Сыни"), минеральные источники.