Новый фонд имени Глинки рассказали о паллиативном направлении работы

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Новый благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" намерен продолжить начатую ей работу с паллиативными больными на дому, сейчас проводятся переговоры с двумя специалистами, кто мог бы работать в рамках этого направления, сообщила РИА Новости помощница доктора Лизы Наталья Авилова, ставшая директором новой организации.
"В "Справедливой помощи" сейчас не так, как при жизни Лизы, работает паллиативное направление и работа с тяжелобольными людьми, умирающими больными, которые находятся дома. Мы ведем переговоры сразу с двумя докторами, оба они знали Лизу. Надеемся, что когда фонд заработает в полную силу, к нам придет один из специалистов, который сможет продолжить работу, начатую Лизой, с паллиативными больными на дому, оказывать консультативную помощь их семьям, им самим оказывать медицинскую поддержку", — сообщила Авилова.
Она напомнила, что паллиативное направление было одним из основных в работе Елизаветы Глинки. Кроме того, новый фонд планирует оказывать помощь и социально-медицинским учреждениям, которые работают по принципам доктора Лизы, используют ее методики и подход к больным в своей работе, носят имя Глинки.
"Я уверена, что таких учреждений будет много, даже если они не носят имя Лизы, но хотят работать по ее принципам, с тем подходом к больным, который она в своей работе использовала, таким учреждениям наш фонд по одной из программ будет оказывать помощь и поддержку", — рассказала Авилова.
С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала ее подруга, журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.