Новый фонд имени Глинки рассказали о паллиативном направлении работы

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Новый благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" намерен продолжить начатую ей работу с паллиативными больными на дому, сейчас проводятся переговоры с двумя специалистами, кто мог бы работать в рамках этого направления, сообщила РИА Новости помощница доктора Лизы Наталья Авилова, ставшая директором новой организации.

Документы для регистрации нового фонда – благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" — в понедельник были поданы в Минюст. Совет нового фонда возглавил супруг погибшей правозащитницы Глеб Глинка, президентом избран врач Александр Парфенов, который при жизни Глинки был президентом ее фонда "Справедливая помощь".

"В "Справедливой помощи" сейчас не так, как при жизни Лизы, работает паллиативное направление и работа с тяжелобольными людьми, умирающими больными, которые находятся дома. Мы ведем переговоры сразу с двумя докторами, оба они знали Лизу. Надеемся, что когда фонд заработает в полную силу, к нам придет один из специалистов, который сможет продолжить работу, начатую Лизой, с паллиативными больными на дому, оказывать консультативную помощь их семьям, им самим оказывать медицинскую поддержку", — сообщила Авилова.

Она напомнила, что паллиативное направление было одним из основных в работе Елизаветы Глинки. Кроме того, новый фонд планирует оказывать помощь и социально-медицинским учреждениям, которые работают по принципам доктора Лизы, используют ее методики и подход к больным в своей работе, носят имя Глинки.

"Я уверена, что таких учреждений будет много, даже если они не носят имя Лизы, но хотят работать по ее принципам, с тем подходом к больным, который она в своей работе использовала, таким учреждениям наш фонд по одной из программ будет оказывать помощь и поддержку", — рассказала Авилова.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала ее подруга, журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.