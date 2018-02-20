Новый фонд "Доктор Лиза" подал документы на регистрацию

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Документы для регистрации нового благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" поданы в Минюст России, высший коллегиальный орган организации, совет возглавил супруг погибшей правозащитницы Глеб Глинка, а президентом фонда избран врач Александр Парфенов. Об этом сообщила РИА Новости помощница доктора Лизы Наталья Авилова, ставшая директором новой организации.

"Вчера были поданы документы в Минюст на регистрацию нового благотворительного фонда – фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза". Активное участие в создании этого фонда помимо меня приняли близкие друзья Елизаветы Петровны, люди, которые с ней работали. Я безумно благодарна Глебу Глинке, который не только принял участие в создании фонда, но и возглавил совет нашей организации – это высший коллегиальный орган", — сообщила Авилова.

Активное участие в работе по созданию нового фонда принял друг Елизаветы Глинки, доктор Александр Парфенов, который при жизни правозащитницы, с момента основания ею фонда "Справедливая помощь", был его президентом.

"Он не только принял участие в разработке программ и направлений деятельности фонда, но и был избран президентом нашей организации", — добавила Авилова.

Новая организация будет оказывать помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от того, кто они — малоимущие, бездомные или дети, пострадавшие от военных действий, катастроф или насилия, сообщила собеседница.

"Это люди, попавшие в беду, те люди, которым помощь нужна здесь и сейчас — реагировать нужно оперативно, большую часть работы делать своими руками и помогать им преодолеть те несчастья, которые выпали на их долю", — сказала она.

Кроме того, новый фонд хочет проделать собрать архив правозащитницы, с которым смогут познакомиться все приходящие в фонд, добавила помощница доктора Лизы.

"Мы уже ведем работу, мы собираем архивы, записи, библиотеку доктора Лизы, все те материалы и вещи, которые помогут в рамках нашего фонда еще раз рассказать людям о том, кем была доктор Лиза, какое дело она делала. И мы надеемся, что волонтеры, добровольцы, люди, которые слышали о Лизе, хотели узнать о ней побольше, будут приходить к нам в фонд, узнавать о ее работе. И, возможно, их жизнь будет меняться, они тоже будут приобщаться к помощи ближнему, к благотворительности. Так что эта работа для нас не менее важна, чем непосредственно работа с подопечными", — сказала Авилова.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала ее подруга, журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.