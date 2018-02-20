Бизнесмен из "списка Титова" заявил, что его вопрос рассмотрит спецколлегия

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 фев — РИА Новости. Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) Константин Дюльгеров, ранее попавший в список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия за границей и хотели бы вернуться в РФ, рассказал РИА Новости, что его ситуация будет обсуждаться в рамках специальной коллегии с участием силовых ведомств.
Сам Дюльгеров после оглашения "списка Титова" в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости подчеркивал, что лично с бизнес-омбудсменом не общался, был удивлен включению в список, уточнив, что адвокат предпринимателя направлял уполномоченному "несколько писем".
Ранее предприниматель заявлял РИА Новости, что не требует прекращения уголовного дела как условия возвращения в Россию, однако, по словам бизнесмена, в его уголовном деле нет ущерба, и возможный арест при возвращении в РФ в данной ситуации он считает "избыточной мерой".
По информации прокуратуры Югры, уроженец Украины Дюльгеров в РФ обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.