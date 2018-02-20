Бизнесмен из "списка Титова" заявил, что его вопрос рассмотрит спецколлегия

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 фев — РИА Новости. Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) Константин Дюльгеров, ранее попавший в список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия за границей и хотели бы вернуться в РФ, рассказал РИА Новости, что его ситуация будет обсуждаться в рамках специальной коллегии с участием силовых ведомств.

В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

Сам Дюльгеров после оглашения "списка Титова" в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости подчеркивал, что лично с бизнес-омбудсменом не общался, был удивлен включению в список, уточнив, что адвокат предпринимателя направлял уполномоченному "несколько писем".

"Связывались (представители бизнес-омбудсмена), назначена коллегия с участием сотрудников генпрокуратуры, МВД, Титова, примерно такой формат", — заявил Дюльгеров. Он уточнил, что коллегия должна собраться примерно через 10 дней.

Ранее предприниматель заявлял РИА Новости, что не требует прекращения уголовного дела как условия возвращения в Россию, однако, по словам бизнесмена, в его уголовном деле нет ущерба, и возможный арест при возвращении в РФ в данной ситуации он считает "избыточной мерой".

По информации прокуратуры Югры, уроженец Украины Дюльгеров в РФ обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.