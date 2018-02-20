Директор нового фонда имени Глинки обозначила его задачи

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" не будет проводить эвакуацию детей из Донбасса для лечения в российских медучреждениях, этим продолжит заниматься "Справедливая помощь доктора Лизы", а новый фонд будет на месте помогать детям, уже прошедшим лечение в России и вернувшимся домой, рассказала РИА Новости помощница доктора Лизы Наталья Авилова, ставшая директором новой организации.
Авилова отметила, что среди программ нового фонда есть, в том числе и программа помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф.
"Но принципиальное позиция – ни в коем случае не толкаться локтями на этой благотворительной площадке. Поэтому мы будем заниматься теми категориями, которые сейчас остались без серьезной опеки. Например, мы не будем заниматься, конечно же, эвакуацией детей — эту работу успешно будет продолжать делать "Справедливая помощь доктора Лизы". Но есть дети, которым Лиза уже оказала помощь", — ответила соратница Глинки на вопрос, будет ли новый фонд реализовывать программы помощи детям Донбасса – направление, которое входит в перечень проектов "Справедливой помощи".
Она напомнила, что это более 500 маленьких пациентов, которые уже побывали в России и получили здесь медицинскую помощь, среди них тяжелобольные дети — многие, пострадав в результате боевых действий, остались инвалидами.
В этом филиале также планируется собрать архив, своеобразный музей доктора Лизы, ведь на Донбассе ее искренне любят, добавила директор нового фонда.
"И мы хотим, чтобы филиал нашей организации и вот этот фонд-музей Лизы работал и на Донбассе. И первая категория, которой мы будем там помогать — это те дети, которым Лиза уже оказала помощь, которым нужна до сих пор поддержка, медикаменты, продолжение лечения, иногда просто гуманитарная помощь, продукты питания или решение каких-то бытовых проблем", — добавила Авилова.
Она уточнила, что в русле той же логики новый фонд будет действовать в рамках любой другой программы: "мы будем находить ту нишу, которая сейчас оказалась не востребована другими организациями".
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала ее подруга, журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.